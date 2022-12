Mancini: «Scudetto? Il campionato è lungo. Fossimo andati al Mondiale...»

Roberto Mancini – ct della Nazionale azzurra – è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: le sue parole

Il ct azzurro Roberto Mancini ha commentato – sulle frequenze di Radio Kiss Kiss – la vittoria dell’Argentina al Mondiale e l’andamento del campionato italiano. Le sue parole:

QATAR – «L’Europeo è stato un’emozione per tutti, io ci ho sempre creduto e speravo di vincere. Ma a volte per farlo devi avere un po’ di fortuna e di congiunzioni astrali dalla parte tua. Il momento più difficile? Con l’Austria, ma quando hanno annullato il loro gol ho cominciato a pensare che poteva essere la volta buona. Fossimo andati al Mondiale avrebbe vinto comunque l’Argentina. È giusto per Messi, lo merita. Ma la nostra speranza era poter fare una bellissima figura».

SERIE A – «Napoli? Il campionato è lungo, ma credo che riusciranno a mantenere la prima posizione. Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato, perché ritornare dopo due mesi non sarà semplice per nessuno. Ma credo che i valori e gli equilibri fin qui dimostrati rimarranno gli stessi».