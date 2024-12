Mancini sbotta: «I media devono smettere di dire falsità riguardo le mie scelte sulla selezione dei calciatori come ct»

Mancini, l’ex ct di Arabia Saudita e Italia torna sulla sua esperienza in Arabia sbottando viste le falsità espresse sul suo conto

E’ da poco terminata la sua avventura in Arabia Saudita, ma per come è andata a finire e le dinamiche della sua permanenza come ct fanno ancora discutere, e a tal proposito Mancini si sfoga con un durissimo messaggio social

POST – La nazionale saudita ha partecipato alla Coppa del Mondo 6 volte, ha raggiunto la finale della Coppa d’Asia 6 volte e ha vinto la Coppa d’Asia 3 volte. Alcuni mezzi di comunicazione dovrebbero concentrarsi sulle loro squadre e smettere di diffondere voci su di me e sulla nazionale saudita. Vorrei dire questo per l’ultima volta: durante la mia carriera non c’è mai stato alcun tipo di interferenza nella selezione dei giocatori e sono soddisfatto della mia esperienza e del mio lavoro in Arabia Saudita