L’ex commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, torna sul suo addio all’Italia con rammarico: ecco che cosa ha detto

Ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ su Nove, Roberto Mancini ritorna sul suo addio alla Nazionale. Queste le parole dell’ex tecnico e attaccante della Lazio.

SE MI RIMPROVERO QUALCOSA PER LE DIMISSIONI? – «No. A me è dispiaciuto tantissimo perché stavo benissimo, mi trovavo benissimo, sarei rimasto in Nazionale altri 10 anni. In Arabia mi trovo bene, c’è da lavorare duro».