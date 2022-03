Mancini non è Ventura: dimissioni atto dovuto, ma…

L’eliminazione della Nazionale italiana dai Mondiali di Qatar 2022 mette sulla graticola anche Mancini ma nessuno nomini Ventura

Ripartire o no da Roberto Mancini o accettarne le probabili dimissioni? Il primo interrogativo del giorno dopo la storica disfatta riguarda inevitabilmente il destino del nostro Commissario Tecnico, passato in pochi mesi dall’esaltazione dell’idolatria alla depressione della crocifissione in sala mensa. Potere (negativo) dei risultati, troppo spesso primario, se non unico, strumento di valutazione delle persone, figuriamoci degli allenatori.

