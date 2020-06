Mancini: «Scudetto? Sarà una bella lotta tra Lazio e Juventus»

Mancini, le parole del tecnico della Nazionale in vista della ripresa del campionato e anche della lotta scudetto

Il ct della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto durante l’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport “Inno all’Italia”. Ecco le sue parole.

«Credo che all’inizio ci sarà un po’ di difficoltà da parte di tutti perchè molti giocatori non saranno al massimo della condizione. La speranza è vedere che i giocatori entrino in forma col passare delle partite. Il ritmo all’inizio non sarà come sempre, poi sarà anche un po’ più caldo. Un po’ di problemi ce ne saranno però spero di vedere un buon calcio».

AZZURRI – «Ho sentito i ragazzi, anche perchè non ci vediamo da mesi e avevo paura che non mi riconoscessero più (ride ndr). Tutti hanno voglia di tornare a giocare sia con il club che con la Nazionale».

SCUDETTO – «Chi favorita? La Juve sicuramente ha la rosa migliore, la Lazio viveva di un grande calcio che stava facendo: c’era entusiasmo e voglia. Sarà una bella lotta. Secondo me ci sarà da divertirsi perchè potranno accadere cose inaspettate nelle prime partite».