Nazionale, Mancini: «Ho grande fiducia nei ragazzi. Su Belotti...»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato a ridosso del calcio d’inizio del match contro la Svizzera: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha parlato nel pre partita di Italia-Svizzera.

PARTITA DI BELOTTI – «Speriamo che sia la serata dell’Italia in primis. Poi chi farà la differenza in campo non importa».

SENSAZIONI – «Ho grande fiducia nei ragazzi, anche se siamo in un momento della stagione dove ci mancano diversi giocatori. Comunque ho grande fiducia in quello che i ragazzi riusciranno a fare questa sera. Abbiamo delle basi solide, mi sarebbe piaciuto avere tutti a disposizione e avere più possibilità di scelta ma, come detto prima, è un momento della stagione delicato per tutti. Bisogna fare di necessità virtù».

PARTITA – «Sarà una partita differente da quella dell’andata. Se noi riusciamo a fare il nostro gioco, ad essere tranquilli sul campo e pensare alle nostre qualità, allora sarà una grande gara».

MATCH PIU’ IMPORTANTE – «Per non crearci problemi vinciamo oggi e la prossima, così non abbiamo nessun tipo di preoccupazione».

CATTIVI PENSIERI – «Assolutamente no. Sono tranquillo, come sono tranquilli i ragazzi. Questo ci dà serenità».