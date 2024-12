Mancini ammette: «Se potessi tornare indietro non lascerei l’Italia per l’Arabia, ecco perchè»

Mancini, l’ex ct azzurro torna a parlare della sua avventura alla guida dell’Italia e cita anche l’Arabia Saudita a riguardo

Intervistato ai microfoni del Tg1, Roberto Mancini torna a parlare della sua avventura dell’Italia e a riguardo cita anche la sua esperienza come ct in Arabia Saudita esclamando quanto segue

PAROLE – No, non la rifarei la scelta di lasciare l’Italia per l’Arabia Saudita per motivi tecnici, di calcio. Allenare la Nazionale è la cosa più bella. Forse non ci siamo capiti, magari un momento di difficoltà. La mia storia parla per me, chi non sa la storia deve andare a rileggersela e poi potrà parlare