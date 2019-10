Mancini: «Immobile-Belotti, giusto farne riposare uno»

Le parole del tecnico della Nazionale Roberto Mancini in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni degli azzurri

Archiviato per il momento il campionato è tempo di pensare alla Nazionale. L’Italia sarà impegnata prima con la Grecia (12 ottobre) e poi con il Liechtenstein (15 ottobre). Il ct Roberto Mancini ha parlato anche di Immobile e Belotti durante la conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sì, proseguirà, è giusto far riposare uno e far giocare l’altro (Immobile e Belotti, ndr). Immobile e Belotti sono in condizione, prima o poi caleranno fisiologicamente. A livello di giocate sono diversi ma dovrebbero somigliarsi di più. Se hanno spazio sono avvantaggiati ma visto il nostro gioco, basato sulla tecnica, devono essere in grado di far giocare la squadra».