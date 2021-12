Mancini: «Immobile una garanzia e sul Mondiale..»

Il Ct Roberto Mancini ha parlato a La Gazzetta dello Sport, parlando dell’Italia e dei playoff Mondiali. Le sue parole

Il Ct Roberto Mancini ha parlato a La Gazzetta dello Sport, parlando dell’Italia e dei playoff Mondiali. Le sue parole su Immobile e l’attacco della Nazionale:

ATTACCO ITALIA – «In questi tre anni anni abbiamo avuto garanzie da Immobile e Belotti più qualche giovane in crescita. Molti stanno facendo bene ultimamente. Scamacca ha tutto per diventare un centravanti completo e segna in tutti i modi. All’ultimo raduno gli ho parlato e gli ho spiegato dove potrebbe arrivare con le sue potenzialità. Dipende tutto da lui. Può crescere ancora tanto in questi tre mesi».

MONDIALI – «Ci saremo perché siamo forti. Siamo i campioni d’Europa e abbiamo perso una sola volta negli ultimi tre anni.»