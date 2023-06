Mancini: «Immobile e Retegui? Entrambi avranno modo di giocare»

Mancini, il ct della Nazionale fa il punto riguardo la formazione soffermandosi sul ballottaggio tra Immobile e Frattesi

In conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Spagna di Nations League, ha parlato il ct Mancini che rilascia dichiarazioni riguardo il possibile ballottaggio tra Immobile e Retegui

IMMOBILE E RETEGUI – Intanto pensiamo a domani, Ciro da dopo l’Europeo ha avuto problemi fisici come tanti altri. Ora sta bene fisicamente, siamo felici che sia qua perché è importante per noi sia come calciatore che come uomo. Il resto lo vedremo, entrambi giocheranno in queste due partite