Mancini: «Immobile corre e combatte, nell’Italia ha più pressione»

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato in merito alla gara di domani contro la Svizzera: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha così analizzato la sfida di domani contro la Svizzera, ecco cosa ha detto su Ciro Immobile:

«Immobile non è un giocatore ‘immobile’, si muove, corre e combatte. E’ un po’ più sfortunato che nella Lazio ma questo può capitare. Nella squadra di club si gioca con più tranquillità, la Nazionale porta un po’ più di pressione. Abbiamo vinto un campionato d’Europa… In questo momento conta la condizione fisica, vedremo domani mattina come starà anche lui e poi decideremo. Abbiamo diverse soluzioni».