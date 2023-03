Mancini: «Dovevamo vincerla, avremmo potuto fare più gol...»

Mancini, il ct azzurro commenta il match vinto contro Malta che rilancia la Nazionale dopo la sconfitta contro l’Inghilterra

Al termine della partita contro vinta contro Malta, che consente alla Nazionale di rilanciarsi dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, ha parlato a Rai Sport Mancini, il quale a caldo rilascia queste parole

PAROLE – Sono partite dove hai tutto da perdere, posso diventare brutte. Abbiamo fatto cose buone, altre meno, Dovevamo vincerla, avremmo potuto fare più gol ma queste partite possono diventare strane

Retegui? Ha sbloccato la partita. Ha bisogno di tempo, deve conoscere bene il calcio europeo. In partite come queste non hai spazi per giocare, devi prenderle al massimo per cercare di vincere.

Quando vai in vantaggio puoi giocare più tranquillo. Bisognava fare meglio tutto