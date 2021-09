Mancini dottore in Scienze Motorie: laurea honoris causa. I dettagli

Roberto Mancini ha ricevuto una laurea honoris causa in Scienze Motorie da parte dell’Università di Urbino

Roberto Mancini ha ricevuto una laurea honoris causa in Scienze Motorie da parte dell’Università di Urbino. Aprendo la cerimonia, dopo l’inno nazionale, il rettore Calcagnini ha detto:

«A Roberto Mancini vanno le mie più sincere congratulazioni. I giovani che oggi sono qui presenti non sono abbastanza rispetto a tutti coloro che avrebbero voluto partecipare all’evento, ma è stato importante che la nazionale abbia vinto in un periodo in cui c’era bisogno di grande coesione».