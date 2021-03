Conferenza stampa Mancini: «Dispiace per i club italiani in Europa»

Conferenza stampa Mancini: le parole del ct dell’Italia in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Si parte giovedì contro l’Irlanda del Nord.

QUALIFICAZIONI – «La prima sarà più difficile perché siamo fermi da 5 mesi. Affronteremo una squadra molto forte fisicamente, sarà la più difficile da giocare. Nel tragitto che porta al Mondiale non si può sbagliare. Dobbiamo iniziare bene in queste tre partite».

CLUB ITALIANI IN EUROPA – «Mi dispiace che i club siano usciti dall’Europa, mi auguro sempre che possano arrivare in finale visto che ci giocano ragazzi della Nazionale».