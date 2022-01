Mancini chiama Balotelli in Nazionale ma nessuna concorrenza a Immobile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Mancini ha richiamato Mario Balotelli in Nazionale ma non ci sarà nessuna concorrenza a Ciro Immobile

Mario Balotelli è tornato a vestire la maglia della Nazionale dopo 4 anni e spera di formare una coppia da sogno con Ciro Immobile.

Mancini – ovviamente – non potrà rinunciare al capocannoniere della Serie A in vista degli spareggi playoff. Come riporta Il Messaggero SuperMario non sarà la certezza della Nazionale, ma potrebbe essere un’ottima risorsa, soprattutto qualora Ciro dovesse steccare. Mancini non cambierà le gerarchie in attacco: Immobile sarà il titolare, Balotelli un potenziale partner.