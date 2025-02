Mancini, futuro nella Roma a vita per l’ex Atalanta? La replica del difensore in conferenza

Condividi via email

Mancini, il difensore rilascia alcune considerazioni in conferenza stampa pre match della Roma rilasciando queste parole sul suo futuro

In occasione della conferenza stampa pre gara della Roma con il Porto, fondamentale per il pass per gli ottavi di finale, ha parlato Gianluca Mancini. Il difensore alla domanda relativa al suo futuro rilascia a riguardo queste sue considerazioni

FUTURO – Il gruppo si allena al 100%, i leader li vedo dare il massimo e siamo tornati ad essere una famiglia vera. Il gruppo mi rende orgoglioso. A Roma sto bene, amo la città e mi riempie di orgoglio che i tifosi mi apprezzino. Io vivo il presente, ma se dovessi pensarci non ho paura a dire che sto molto bene qua