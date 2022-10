Manchester United, linea durissima con Cristiano Ronaldo: la decisione del club

Ronaldo escluso per Chelsea Manchester United! Comunicato UFFICIALE dei Red Devils sull’attaccante portoghese

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Manchester United ha comunicato che Cristiano Ronaldo non farà parte della squadra per il match contro il Chelsea dopo quanto accaduto ieri con il Tottenham. Il portoghese, particolarmente stizzito, è infatti rientrato negli spogliatoi prima del fischio finale.

COMUNICATO UFFICIALE – «Cristiano Ronaldo non farà parte della squadra del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita».