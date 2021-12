Manchester United, focolaio di Covid e centro sportivo chiuso

Focolaio di Covid-19 al Manchester United: ecco che cosa è successo e qual è la situazione in casa Red Devils

Vera e propria emergenza in casa Manchester United. Il club inglese infatti ha comunicato la positività di alcuni giocatori e membri dello staff della prima squadra.

Per di più oggi il centro sportivo dei Red Devils è rimasto chiuso. La squadra di Rangnick dovrebbe scendere in campo domani sera con il Brentford, ma la partita è ovviamente a fortissimo rischio e potrebbe non disputarsi.