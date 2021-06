Malore Eriksen, Acerbi: «Fuori pericolo, la vittoria più grande» FOTO

Malore Eriksen, il messaggio di vicinanza di Francesco Acerbi su Instagram. Il danese è sveglio e fuori pericolo

Christian Eriksen è fuori pericolo dopo il malore accusato nel corso di Danimarca-Finlandia. Un grande sospiro di sollievo per i compagni e tutti gli appassionati. Tantissimi i messaggi di vicinanza e speranza per le condizioni del danese, tra i quali spunta quello di Francesco Acerbi su Instagram.

Le sue parole: «Tutte le parole sarebbero superflue in questo momento, ma sapere che sei fuori pericolo è la Vittoria più grande per tutti i tifosi danesi e del mondo, per i tuoi compagni e soprattutto per la tua meravigliosa famiglia. Forza Christian».