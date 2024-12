Malore Bove, il referto medico all’ingresso in ospedale: ecco cosa è successo al centrocampista viola

Malore Bove, il giocatore della Fiorentina è stato defibrillato in ambulanza e le sue condizioni al momento dell’ingresso in ospedale erano queste

Edoardo Bove sta facendo preoccupare tutto il mondo del calcio in seguito al malore accusato ieri pomeriggio nel corso di Fiorentina–Inter. Questa mattina, La Repubblica ha pubblicato il referto medico del giocatore al momento dell’ingresso in ospedale:

LA REPUBBLICA – «Il referto medico, al momento dell’ingresso in ospedale, parla di un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta. Tecnicamente, un tipo di aritmia in cui il cuore batte in modo rapido e irregolare. Il ragazzo, all’arrivo in pronto soccorso, aveva livelli di potassio basso nel sangue ed era stato defibrillato in ambulanza. Respirava e il cuore batteva. I primi esami a cui è stato sottoposto hanno escluso danni gravi al sistema circolatorio e al cervello. Ed è la buona notizia che chi vuole bene a Edoardo attendeva».