Malesani: «Quest’anno anche il calcio italiano sta stupendo in Europa». Ecco le parole dell’ex allenatore di Chievo e Parma

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola l’ex allenatore, Alberto Malesani, ha parlato delle squadre italiane impegnate nelle competizioni europee. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Speriamo che la Fiorentina vinca qualcosa. Quest’anno anche il calcio italiano sta stupendo in Europa. Non vedo l’ora che un’italiana riesca a trionfare per smentire chi critica il calcio italiano. Quest’anno mi auguro che un’italiana riesca a vincerla per interrompere questa serie negativa»