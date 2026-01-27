Motta: «E’ un emozione indescrivibile essere alla Lazio, uno tra i club migliori del mondo! Sogno di…»

Edoardo Motta, nuovo portiere della Lazio arrivato dalla Reggiana, si è presentato ai suoi nuovi tifosi e ha parlato a tutto tondo di se

Edoardo Motta oggi ha parlato ai canali della società di Claudio Lotito dopo essere stato annunciato come nuovo innesto per la squadra di Maurizio Sarri. Il nuovo portiere della Lazio si è presentato parlando dei propri sogni e delle sensazioni nel poter indossare la maglia biancoceleste. Le sue parole:

EMOZIONE INDESCRIVIBILE – «Questa trattativa è nata all’improvviso perché io sono venuto qua dalla Reggiana, dove ho giocato questa prima parte di stagione. Per me è un’emozione incredibile, primo anno che sono in una società di Serie A, in una delle società più importanti d’Italia ed Europa e quindi è un’emozione indescrivibile».

IMPARARE TUTTO – «Sogno qualsiasi cosa possibile a livello di titolo, ma soprattutto di imparare e migliorare giorno dopo giorno ascoltando qualsiasi compagno, qualsiasi membro dello staff. Questo perché io non ho molta esperienza e sono qua proprio per ascoltare e apprendere da tutti».

IDEE CONDIVISE – «Mi sono presentato a tutti e ho parlato non tanto con il mister, ho parlato molto di più con i preparatori dei portieri e ci siamo trovati su tantissime idee».

PORTIERE AFFIDABILE – «Mi descrivo come un portiere abbastanza affidabile e ho sicuramente dei grandissimi margini di crescita. Devo migliorare su tutto e non si smette mai di imparare e di migliorare».

PERCORSO INSOLITO – «È stato un percorso molto… molto complicato, soprattutto perché passare magari da una Primavera 2 a anche solo una Serie B è stato abbastanza insolito soprattutto. Però ho cercato di adattarmi e adeguarmi alle richieste e alla squadra il prima possibile ed è quello che cercherò di fare subito qua».

RUBARE I SEGRETI A PROVEDEL – «Qualsiasi cosa che può darmi è solo positiva e ho tutto da, tra virgolette, rubargli, da imparare, da apprendere! Dall’essere metodico nel lavoro, dal gesto tecnico, dall’atteggiamento, veramente qualsiasi cosa».

TIFOSI CALDI – «Sì, Mister Nesta è stato il primo a credere in me assieme naturalmente al suo staff. E no, la Lazio è naturalmente, come ho detto prima, una delle squadre più importanti d’Italia e d’Europa e probabilmente anche del mondo. Però la cosa che mi colpisce è lo stadio, lo stadio con una grandissima storia, i tifosi, i tifosi sono incredibili, sono molto caldi».

IDOLO CECH – «Sì, Cech è stato il mio primo idolo e purtroppo non gioca più quindi, eh, non posso più guardarlo. Però sì, ero affascinato dal suo modo di interpretare il ruolo e soprattutto dal caschetto che poi l’ha reso iconico e differente da tutti».

MODELLO IVAN – «Io cerco di imparare un po’ da tutti, non ho un vero e proprio idolo, se non appunto Cech. Però ultimamente ha smesso quindi io cerco di apprendere un po’ da tutti e soprattutto adesso che sono qua da Ivan».

I MIGLIORI – «In questo momento secondo me Donnarumma e Courtois e Alisson sono qualcosa di assurdo, una spanna in più sopra gli altri».

SCELTA SERENA DEL NUMERO – «No, non c’è un motivo. Mi piaceva semplicemente il numero 40. Avrei optato per l’uno ma non mi sentivo ancora pronto. È un numero abbastanza pesante e quindi ho optato per qualcosa di più sereno e leggero».

CINEMA HORROR – «Sono un ragazzo molto tranquillo, molto sereno e non faccio pressoché nulla di troppo invasivo se non qualche passeggiata, magari un po’ di shopping ogni tanto. Il cinema può essere definito uno dei miei hobby preferiti, soprattutto qualche film thriller o horror. Mi piacciono, mi coinvolgono un po’».

ZOFF – «Una leggenda che vorrei conoscere è Dino Zoff».

LEGGI ANCHE: Saurini: «La rosa della Lazio va rinforzata dopo le cessioni, senza Romagnoli perderebbe molto! Su Lotito e Sarri…» – ESCLUSIVA