Maldera incensa Marcos Antonio: «Può migliorare tanto con Sarri»

Andrea Maldera – ex membro dello staff della Nazionale ucraina – ha parlato di Marcos Antonio, concreto obiettivo della Lazio

Andrea Maldera – ex membro dello staff dell’Ucraina – ha parlato di Marcos Antonio, concreto obiettivo della Lazio. Bravo nel palleggio e dotato di grande velocità, sotto la guida di De Zerbi è migliorato tantissimo e inoltre:

«Non sarà facile sostituire Leiva. In fase di possesso, però, la squadra di Sarri ne guadagnerebbe. Mentre in quella di interdizione Leiva è di un’altra categoria. Ma Marcos Antonio è giovane, può migliorare tanto. E con Sarri avrebbe maggiori chance di riuscirci».