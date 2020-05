Malagò: «Non entro nel merito delle decisioni. Spadafora e il Governo faranno ciò che è opportuno»

Malagò, le parole del presidente del Coni in merito alle decisioni che prenderà il Governo sulla ripresa del campionato

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista a l’Unione Sarda in cui ha parlato anche di quelle che saranno le decisioni per il mondo dello sport.

«Non entro nel merito di una decisione che necessita di approfondimenti tecnici e scientifici, attualmente al vaglio degli organismi preposti. Il ministro Spadafora e il Governo assumeranno l’orientamento che riterranno più idoneo in base all’elaborazione delle risultanze ottenute. Credo comunque che niente sia escluso a priori e nulla verrà lasciato al caso. Credo sia necessario procedere per gradi, senza fare fughe in avanti. Servono riscontri scientifici, valutazioni approfondite e, per il momento, la capacità di mettere in campo un nuovo modo di intendere, di vedere e vivere lo sport. Sicuramente ci impegneremo tutti, con senso di responsabilità e rigore, per contribuire a un progressivo ritorno alla normalità».