Malagò non ha dubbi: «Bisogna recuperare il Flaminio»

Intervenuto ai microfoni di RaiRadio 2 il presidente del Coni Giovanni Malagò ha analizzato la situazione degli stadi italiani anche in vista del prossimo Europeo dichiarando quanto segue: «Il Flaminio? Deve essere recuperato. È uno stadio fantastico, non so cosa pensano i nuovi proprietari della Roma ma credo che sarebbe fantastico per essere qualcosa di diverso rispetto allo stadio di una squadra di Serie A. Il problema degli stadi lo risolviamo soltanto in un modo. Solo se facciamo una Olimpiade estiva o un campionato del mondo e un Europeo. Bisogna avere una obbligatorietà temporale per rispettare in questo modo i contratti».