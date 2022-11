Malagò: «Mi rifiuto di vedere i Mondiali. Juve? No comment»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato così dei Mondiali in corso di svolgimento in Qatar. Le sue dichiarazioni

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato queste dichiarazioni nella giornata odiera. Le sue parole sui Mondiali e sulla situazione in casa Juventus.

MONDIALI – «Quasi mi rifiuto di vedere le partite dei Mondiali, mi concentro sugli highlights. È una strana situazione psico-emotiva. Per le nuove generazioni e non solo per loro è indispensabile tornare a essere protagonisti a livello mondiale, anche perché abbiamo visto cosa abbiamo fatto agli Europei e non essere al Mondiale ci amareggia ancora di più».

JUVE – «Non posso aggiungere o dire nulla, sia perché c’è un discorso di coinvolgimento della procura della Repubblica, ma anche della procura federale, ho un ruolo pubblico e istituzionale, sarebbe illogico se dicessi qualcosa».