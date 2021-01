Malagò: «Indipendenza Coni? È stata una via crucis, un calvario»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato in conferenza stampa commentando il via libera al decreto che salva l’indipendenza dell’organo sportivo

DIFFICOLTÀ – «Ci sono stati momenti di conflittualità, ma all’italiana e all’ultimo secondo, sono state mantenute le priorità e non era nulla di scontato. Stamattina il governo ha convocato un consiglio dei ministri apposta, per questo ringrazio il premier Conte, il ministro Spadafora e gli altri, pur essendoci una crisi di governo. È stata una via crucis, un calvario, sono riconoscente di questo».

INDIPENDENZA – «È stato un percorso in cui si sono succedute varie puntate, qualcuno ha provato addirittura a riassumerle. Un romanzo, che visto da fuori è stato difficile da spiegare. Poi un’escalation incredibile di queste ultime ore perché c’è stato un fatto: la quasi tempesta perfetta, al di la della pandemia con cui conviviamo»