Malagò: «Che bello vedere gli impianti pieni. In Italia si ha voglia di sport»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato a margine di ‘Tennis&Friends’. Ecco cosa ha detto sul ritorno degli stadi pieni riportate da Calciomercato.com:

VOGLIA DI SPORT – «Vedere tutto questo pubblico tornato a seguire in presenza gli eventi sportivi è una goduria, felicità pura. Ugualmente avere qui al Foro Italico tutti questi eventi, dagli Internazionali alla finale di Coppa Italia, fa anche capire che la gente ha tanta voglia di sport»

SOFFERTO PER DUE ANNI – «Dopo aver sofferto per due anni dietro ai telefoni, alle videoconferenze, ai protocolli, a come dare un contribuito alla disastrosa contingenza storica che abbiamo vissuto, devo dire che noi indubbiamente siamo stati più capaci di tanti altri settori. Da una parte non ci siamo messi a fare contenziosi, dall’altra c’è stato un sacro rispetto delle dinamiche della salute, portando sempre avanti lo sport. Chiaramente senza pubblico e con danni spaventosi sotto il profilo economico, ma non abbiamo mai staccato la spina, ottenendo poi risultati strepitosi come a Tokyo 2020. E senza dimenticare che ancora oggi ci sono Paesi che rinunciano agli eventi, come la Cina»