Maksimovic Lazio, il difensore: «Ricevute 4 offerte, ma la mia priorità...»

Maksimovic Lazio, il difensore è intervenuto ai microfoni di NapoliMagazine per parlare del suo futuro. Le parole dell’ex calciatore azzurro

Svincolato dopo l’esperienza al Napoli, Nikola Maksimovic è alla ricerca di una nuova avventura, senza però chiudere le porte a un prosieguo all’ombra del Vesuvio. L’ex Torino era stato accostato anche alla Lazio.

Il difensore è intervenuto ai microfoni di NapoliMagazine per parlare del suo futuro: «Mi alleno tutti i giorni per farmi trovare pronto per una nuova sfida. Napoli? Tornerei di corsa, siamo legatissimi alla città e abbiamo stretto tante amicizie che dureranno per sempre. I miei figli si trovano bene nelle scuole della città. Stipendio? Se il Napoli vorrà ci siederemo e troveremo un accordo per continuare insieme. Ho ricevuto 4 offerte, due dalla Francia, una dalla Turchia e una dal Qatar, ma la priorità è l’Italia e in particolare il Napoli»