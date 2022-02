Maiorca, Muriqi è carico: «Contento del gol, continuiamo a lottare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Maiorca perde contro il Betis, ma Muriqi va ancora a segno: ecco le parole dell’attaccante al termine del match

Quasi come una sentenza, Muriqi non manca all’appuntamento con il gol. Il giocatore si è reso protagonista anche nella gara contro il Betis, nonostante la sua rete non abbia portato la vittoria. Rcdmallorca.es ha riportato le sue parole dopo il match:

«Oggi non meritavamo di perdere. Avremmo potuto prendere un punto contro un avversario difficile come il Betis. Il rigore è stato un peccato. Dobbiamo continuare a lottare. Sono contento del gol, ma voglio che serva per fare punti».