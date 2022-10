Maiorca, Aguirre: «Muriqi era destinato a noi. Lo amiamo moltissimo»

Javier Aguirre – allenatore del Maiorca – è tornato a parlare della trattativa che ha portato Muriqi in squadra

Muriqi è rinato tra le fila del Maiorca. L’attaccante è ormai protagonista indiscusso del club spagnolo e il tecnico Javier Aguirre ne ha parlato così:

«Penso sia destino. Con la Lazio avevamo un’opzione di acquisto e non potevamo. Il Bruges l’ha preso, ma il giocatore non ha superato le visite mediche e la Lazio ha abbassato il prezzo per noi. Per quanto brutto sia, lo amiamo moltissimo (ride, ndr)».