Maifredi contro Mourinho: «Sarà pure un comunicatore ma come allenatore è scarso»

Maifredi, l’ex allenatore esprime il suo parere su Mourinho alla luce delle polemiche di ieri con la Fiorentina

Intervenuto a Tvplay Maifredi commenta cosi l’argomento Mourinho alla luce della situazione attuale con la Roma

PAROLE – Allegri e Mourinho sono un problema per la crescita del calcio italiano fin quando noi guarderemo solo le cose esteriori e non andremo a fondo. Esaltare il concetto di “corto-muso” non fa bene al calcio e Mourinho non so perché è stato preso dalla Roma. È scarso come allenatore ma il numero uno come comunicatore perché ha una grande abilità riuscendo a dare importanza alla vittoria di una coppa che vincono quelli che arrivano settimi, ottavi e noni in campionato. Finché ci faremo attrarre da questi personaggi e metteremo al centro un certo tipo di tattica nelle partite non miglioreremo ma andremo sempre più indietro