Magrin: «Milinkovic-Savic? Non ci sono parole per descriverlo»

Marino Magrin, ex Juve, ha parlato così di Sergej Milinkovic-Savic, oggetto del desiderio della Vecchia Signora

Marino Magrin ha vestito la maglia della Juve per due stagioni, dal 1987 al 1989, collezionando anche sette reti con i bianconeri e ai microfoni di Juventusnews24.com ha parlato così di Milinkovic-Savic.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

A proposito di serbi, è Milinkovic-Savic il colpo che manca per il salto di qualità a centrocampo?

«È un giocatore ad altezza super, non ci sono parole per descriverlo, magari arrivasse alla Juventus. La Juve in ogni caso ha tutte le qualità per raggiungere il traguardo prefissato e i primi tre posti».