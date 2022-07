Maglia Lazio 2022-2023: il club e Mizuno danno i primi spoiler! – VIDEO

Cresce l’attesa per scoprire la prima maglia ufficiale della Lazio per la stagione 2022-2023 – VIDEO

Cresce l’attesa tra tifosi ed addetti ai lavori per scoprire la maglia della Lazio per la stagione 2022-2023. La presentazione ufficiale avverrà in Piazza del Popolo lunedì 4 luglio a partire dalle ore 21.00 ma sui social il club biancoceleste ha aumentato l’hype dei tifosi.

Mizuno – nuovo sponsor tecnico del club – ha pubblicato un breve video dove si possono scoprire alcuni dettagli della nuova casacca che indosseranno i biancocelesti. Filmato prontamente ritwittato dalla Lazio che dà l’appuntamento a dopodomani per scoprirla ufficialmente.