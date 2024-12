Maglia Lazio 125 anni, primi spoiler sul web. Circolano già le immagini della divisa – FOTO

Maglia Lazio 125 anni, in occasione del 125 anniversario del club sono state rese note sul web le prime immagini della maglia celebrativa

Il 9 Gennaio non sarà mai un giorno qualunque per la Lazio e per i tifosi biancocelesti, visto che si celebra la nascita del primo club della capitale. In occasione dei 125 anni della sua gloriosa storia, sul web iniziano a circolare le prime foto della maglia che verrà indossata in occasione della festa celebrativa, che avverrà però il giorno dopo, durante la partita casalinga contro il Como di Fabregas.