Maglia Hitlerson e cori antisemiti: sdegno generale, anche dei tifosi della Lazio. Vergogna per quanto accaduto all’Olimpico

Come scrive il Corriere dello Sport il derby è anche gonfio di vergogna per la Lazio: la maglia “Hitlerson” con il numero 88 in Monte Mario, i cori antisemiti della Nord.

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha annunciato provvedimenti: «Impossibile far finta di nulla – ha scritto su Twitter – farò la mia parte. Il rispetto è dovuto e non è negoziabile». Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sollecitato il capo della Polizia, Lamberto Giannini, ed il Questore di Roma, Carmine Belfiore, per individuare i responsabili. Foto e video della maglia di “Hitlerson” si sono diffuse sui social. «Come sempre siamo gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?», la denuncia della presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello.

Il prefetto, Giuseppe Pecoraro, neo-coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, è stato durissimo: «Sono da condannare duramente i cori contro il mondo ebraico che si sono sentiti in questi giorni negli stadi – le parole all’Ansa – sono da sanzionare fortemente e vanno identificati i responsabili. In caso contrario è necessario un intervento anche sulle società per le quali questi fanno il tifo». I veri tifosi laziali hanno condannato con forza gli episodi.