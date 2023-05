Maglia celebrativa Lazio, i retroscena di Mizuno – VIDEO. Mizuno ha rivelato i divertenti dietro le quinte del video pubblicato in collaborazione con la società capitolina

Con un video sulla sua pagina Instagram, Mizuno ha rivelato i divertenti dietro le quinte del video pubblicato in collaborazione con la Lazio per pubblicizzare la maglia celebrativa per il decennale della vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013. Di seguito il video:

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO