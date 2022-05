Maffei: «Mou? È bravo a spostare l’attenzione per nascondere le pecche»

Il giornalista Fabrizio Maffei è intervenuto a Radiosei parlando degli ultimi turbolenti giorni in casa Lazio

MOURINHO – «Mourinho a fine partita è bravissimo a spostare l’attenzione sugli altri per nascondere le proprie pecche».

LAZIO – «Se la Lazio avesse fatto la Conference League sul giornale (Il Messaggero ndr) avremmo trovato tre righe. E’ una coppa ridicola, paragonabile alla Mitropa cup. Infatti chi vince viene promosso in Europa League, che è la competizione di chi arriva quinto o sesto. Poiché c’è la Roma viene tutto amplificato a dismisura, senza motivo tecnico. Per quanto riguarda la Lazio, serve un vera e propria rifondazione di mercato. Non mi interessano nemmeno le vicende del rinnovo dell’allenatore, purché si faccia bene la campagna acquisti».

TIFO – «Ognuno di noi ha una simpatia calcistica, una squadra del cuore, però oggi taluni sono con la sciarpa al collo. Si sentono colleghi con la sciarpa al collo che fanno figure barbine, che sposano cause perse, che fanno comizi. Non si può andare avanti così».