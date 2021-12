Guerini, la madre: «Lo sento sempre vicino a me»

La madre di Daniel Guerini, Michela, ha raccontato le sue sensazioni in merito alla scomparsa del figlio: le sue commoventi parole

Michela, madre di Daniel Guerini, ex calciatore della Lazio Primavera tragicamente scomparso lo scorso 24 marzo all’età di 19 anni, ha ricordato il figlio durante il Gran Gala del Calcio, presso il Radisson Blu GHR:

«Mi tremano le gambe, faccio tutto ciò che serve per mantenere vivo il suo ricordo. Lo sento sempre vicino a me, per questo una serata così per me è un’emozione incredibile».