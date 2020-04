Macron, Pavanello: «In arrivo 8 milioni di pezzi tra mascherine, camici e tute protettive»

Macron, le parole del CEO dell’azienda Gianluca Pavanello in merito all’impegno per la produzione di mascherine e non solo

Sono tante le aziende che in questo periodo hanno optato per una riconversione della loro produzione per dare una mano alla nazione stretta nella morsa del coronavirus. Lo stesso ha fatto la Macron sponsor tecnico della Lazio con il progetto “stopcovid 19/macron#noicisiamo“. A presentarlo ci ha pensato il CEO dell’azienda Gianluca Pavanello sulle colonne de Il Corriere dello Sport.

«L’obiettivo è far arrivare il prima possibile 8 milioni di pezzi tra mascherine, camici e tute protettive. Poi diventeranno oltre 10 milioni a settimana. Cerchiamo di aiutare il prima possibile e al minor costo».

MAGLIA CELEBRATIVA 120 ANNI – «Ha richiamato risultati importanti. Lavoriamo a quattro mani, c’è affiatamento. La Lazio ci dà gli spunti, poi aggiungiamo gli elementi tecnologici-estetici. Il prossimo anno? Rispetteremo la storia inserendo delle novità».