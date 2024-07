Macheda: «Vi racconto la mia esperienza a Manchester. Tornare nella Lazio? Sarebbe un onore». Le parole del giocatore

L’ex Lazio, Federico Macheda, nella sua ultima intervista ai microfoni di Radio Radio, ha ripercorso il suo addio alla Capitale e il suo arrivo al Manchester United con Alex Ferguson. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Io sono andato a Manchester senza procuratore, sono andato con uno scout. Era impensabile lasciare casa così presto ma è una scelta che rifarei altre mille volte. Tornare a Roma nella Lazio? Bella domanda, sono laziale e tornerei volentieri. Sarebbe un onore per me. Il Manchester United? Quando ti butti così giovane in una squadra del genere con tanti campioni vicino non è facile. Quando ero giovane ho fatto una cosa che in pochi fanno, un conto è giocare tutte le settimane e un conto una volta al mese. Avrei voluto giocare con più continuità ».