Macheda: «Della Lazio mi IMPRESSIONA un giocatore in particolare. Se vuole andare in Champions...»

Federico Macheda dice la sua sulla nuova Lazio e i suoi possibili obiettivi: le dichiarazioni dell’ex attaccante biancoceleste

Federico Macheda ha così parlato a Radio Laziale di alcuni argomenti di attualità sulla nuova Lazio.

LE PAROLE – «La Lazio ha cambiato tanto, ci sono diverse squadre che si sono rinforzate. Dele-Bashiru? Ci ho giocato contro l’anno scorso e ho anche segnato in quella partita. L’avevo visto in panchina, mi aveva impressionato per la sua forza. Quando la Lazio l’ha preso ero sorpreso. In Turchia ha fatto un buonissimo campionato, ha grande qualità. Per la Lazio la prima partita l’ha fatta buona, ma ha tanti margini di crescita. La società sta seguendo una linea un po’ diversa, sono andati via giocatori importanti che non sono stati facili da sostituire. Però sono arrivati dei giovani promettenti. Un paio di acquisti in più secondo me dovrebbe farli se vuole competere per i primi quattro posti della classifica».