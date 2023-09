Macedonia del Nord-Italia, Pandev: «Il campo? È tutt’altro che in ottime condizioni». Le parole dell’ex Lazio

Goran Pandev, ex campione della Macedonia del Nord ha parlato della sfida odierna contro l’Italia. L’ ex attaccante della Lazio ai microfoni di la Gazzetta.it ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita di stasera e in special modo sulle condizioni del campo da gioco:

PAROLE – «Il campo non darà una mano… Ho visto le foto ed è tutt’altro che in ottime condizioni, come spesso è accaduto al nostro terreno di gioco. Anche per questo motivo nessuno farà lì la rifinitura. Teoricamente è più un problema per l’Italia che è più forte e più tecnica ».