Maccarone avvisa la Lazio: «Juventus? Gli attaccanti segneranno presto»

Intervenuto in esclusiva a JuventusNews24, Maccarone ha parlato della situazione attaccanti Juve in vista delle prossime gare

Intervenuto in esclusiva a JuventusNews24, Maccarone ha parlato della situazione attaccanti Juve in vista delle prossime gare e non solo. Ecco le sue parole:

ATTACCANTI JUVE – «Penso vada a periodi. Non voglio credere che giocatori così importanti come quelli a disposizione di Allegri abbiano smesso di segnare così, all’improvviso. In questo momento alla Juve gli dice così, ma non ho dubbi che se continueranno a lavorare e a fare come hanno sempre fatto il gol lo ritroveranno presto: hanno tutte le qualità nella propria rosa per segnare con continuità nell’arco dell’intera stagione».

FAVORITE – «Napoli e Milan sono quelle che stanno dimostrando maggiore continuità e penso che difficilmente la perderanno con il passare delle giornate. L’Inter a mio modo di vedere può ancora raggiungerle. Poi ogni campionato è sempre diverso e non bisogna mai fare calcoli con troppo anticipo. Allo stato attuale delle cose però penso che Napoli e Milan siano quelle che se la possono giocare di più. Il Napoli ha dimostrato molta solidità lì dietro, e ritengo ancora che è con le grandi difese che si vincono i campionati. Il Milan ha dato continuità al lavoro svolto da Pioli negli ultimi anni, facendo crescere bene i propri giovani. I rossoneri hanno poi leader in squadra che stanno trascinando il resto del gruppo».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE A MACCARONE