Lutto Sarri, la triste notizia: il tecnico toscano piange la scomparsa di mamma Clementina. Le ultime

Grave lutto per Maurizio Sarri e per la sua famiglia, che piange la scomparsa dell’amata mamma Clementina, con l’annuncio arrivato in questi minuti.



La redazione di Lazionews24 porge le più sentite condoglianze alla famiglia Sarri in questo momento di dolore.