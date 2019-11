Lutto in casa Sassuolo, è morta la moglie di Squinzi: il comunicato

Una tragedia precede la sfida di campionato tra Sassuolo e Lazio. Dopo la scomparsa di Giorgio Squinzi, presidente dei neroverdi, anche la moglie del patron bergamasco è venuta a mancare. Ecco di seguito il comunicato della Mapei Sport su Twitter.

La dottoressa Adriana #Spazzoli è tornata al fianco del dottor Giorgio #Squinzi. Non smetteremo di “pedalare” anche per lei, che insieme al marito ha guidato #Mapei SpA e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme 💕 pic.twitter.com/8aEyWfX6k7

— MapeiSport (@MapeiSport) 22 novembre 2019