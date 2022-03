Luppi: «Lazio tosta da sfidare ma ogni partita fa storia a sé»

Gianluca Luppi ha parlato a La Nuova Venezia della sfida di lunedì sera all’Olimpico tra biancocelesti e lagunari

«Immobile? Certo gli arancioneroverdi devono stare attenti, il gioco di Sarri esalta gli attaccanti ed è tosto da affrontare. Ma ogni partita fa storia a sé: ci vogliono accortezza, astuzia. Per girare in proprio favore il minimo dettaglio che i biancocelesti concedono. E pure loro hanno avuto il loro periodo no. Ora tocca al Venezia, ma questa squadra ha già dimostrato di saper sorprendere, vedi Roma e Fiorentina. Quindi ci deve credere. La salvezza passa anche per l’Olimpico, ma la gara fondamentale sarà quella dopo contro la Samp. I giochi sono aperti, con tante avversarie in ballo. E poi non dimentichiamolo: anche noi ci salvammo alla penultima, in casa contro l’Inter».