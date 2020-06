Lazio, Lulic è pronto al ritorno: oggi effettuerà il primo tampone

Lazio, finalmente è arrivato il momento del ritorno di Senad Lulic a Roma: il bosniaco già oggi dovrebbe sottoporsi al tampone

Il momento del ritorno di Senad Lulic è finalmente arrivato: oggi il capitano della Lazio dovrebbe tornare a Roma dalla Svizzera dove risiede da fine febbraio, quando per la seconda volta è stato operato alla caviglia.

Secondo quanto riporta La Repubblica oggi Lulic si sottoporrà al primo dei due tamponi previsti in vista del rientro in campo. Insieme a lui è previsto per oggi anche il ritorno di Proto e Raul Moro.