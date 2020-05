Lazio, Lulic tornerà a Roma il 18 maggio: i dettagli

Lazio, più vicino il ritorno a Roma del capitano Senad Lulic: il bosniaco dovrebbe rientrare in Italia il 18 maggio

Senad Lulic tornerà a Roma. Il bosniaco era atteso già dalla prossima settimana ma dopo l’ultimo decreto presumibilmente il biancoceleste rientrerà in Italia il 18 maggio quando si potrà riaprire Formello.

Quando il capitano tonerà dalla Svizzera dovrà osservare un periodo di isolamento e per questo motivo rimarrà a dormire all’interno del centro sportivo già dagli allenamenti individuali. Il calciatore non è ancora tornato a correre da quando ha subito la doppia operazione alla caviglia e quindi, come riporta il Corriere dello Sport, quando tornerà a Roma dovrà iniziare una vera e propria preparazione atletica.