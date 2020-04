Lulic, settimana prossima rientro a Roma e inizio della riabilitazione

Lulic, il bosniaco è pronto ad iniziare la riabilitazione, previsto il suo ritorno a Roma la settimana prossima

Quasi tutto pronto per il ritorno di Senad Lulic a Roma. Il capitano biancoceleste è andato via alla fine di febbraio dopo essersi operato una prima volta nella Capitale ed una seconda proprio in terra elvetica. Adesso il bosniaco è pronto per tornare e come riporta il Corriere dello Sport il rientro è fissato alla fine della prossima settimana.

In teoria il biancoceleste dovrebbe osservare un periodo di quarantena di 14 giorni ma verrà sottoposto a tampone e quindi, in caso di esito negativo ovviamente, potrà essere già a disposizione di Inzaghi che spera di averlo a giugno o comunque nelle prime 5 giornate al ritorno in campo.